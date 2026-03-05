Effetto guerra in Iran Trasporti l’sos di Cna Fita | Stangata gasolio per i tir

L’effetto della guerra in Iran si fa sentire sui trasporti italiani, con la Cna Fita che segnala un aumento di circa 2.400 euro nel costo del gasolio per ogni tir. L’associazione chiede di restituire alle imprese l’extragettito IVA e di intervenire contro la speculazione, evidenziando un impatto diretto sui costi del settore.

"Dal caro gasolio stangata da 2.400 euro per ogni tir. Urge restituire alle imprese l’extragettito Iva e contrastare la speculazione". A lanciare l’allarme è Cna Fita, la categoria degli autotrasportatori. Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell’autotrasporto anche a Reggio e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. L’aumento dei prezzi alla pompa in appena quattro giorni si traduce, secondo le stime di Cna Fita, in un aggravio di oltre 2.400 l’anno per un mezzo pesante che percorre 100mila km annui. Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 eurolitro (+25%) che significherebbe altri 13mila euro di spesa extra l’anno per ogni singolo automezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Iran e l'effetto sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada: in Sicilia i maggiori aumenti. Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezziAssotir segnala aumenti del gasolio «che vanno dai 10 centesimi dalla Lombardia ai 24 della Sicilia» e «problemi di approvvigionamento di carburante in Campania e in Lombardia» ... gazzettadelsud.it

Benzina e diesel, aumenti prezzi: fino a 2,50 euro al litro in autostrada. L'effetto guerra in Iran.Gli effetti delle tensioni in Iran e in Medio Oriente si riflettono immediatamente sui prezzi dei carburanti in Italia, con rincari diffusi sulla rete. msn.com

