Fita | Dal caro gasolio stangata da 2.400 euro per ogni Tir Restituire alle imprese l’extragettito Iva e contrastare la speculazione

Il conflitto in Iran ha portato a un aumento dei prezzi dei carburanti, con un impatto diretto sui costi delle imprese di autotrasporto. Secondo Fita, ogni camion potrebbe subire una spesa extra di circa 2.400 euro a causa del caro gasolio. La proposta include la restituzione dell’extragettito Iva e misure per contrastare la speculazione nel settore.

ROMA – Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell’autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. L’aumento dei prezzi alla pompa in appena quattro giorni si traduce, secondo le stime di Cna Fita, in un aggravio di oltre 2.400 l’anno per un mezzo pesante che percorre 100mila km annui. Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 eurolitro (+25%) che significherebbe altri 13mila euro di spesa extra l’anno per ogni singolo automezzo. CNA Fita chiede con urgenza un credito d’imposta straordinario: un sostegno diretto e immediato per tutte le imprese, a prescindere dalla classe ambientale e dalla massa, esteso a gasolio, AdBlue e gas per autotrazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

