Garlasco giudice Vitelli che assolse Stasi pubblica un libro sul ragionevole dubbio | l' aneddoto sui periti

Il giudice Stefano Vitelli, che ha assolto Alberto Stasi nel caso dell’omicidio di Garlasco, ha deciso di pubblicare un libro. In esso, ripercorre i momenti chiave del processo e si sofferma sull’idea di “ragionevole dubbio”. Tra gli aneddoti, c’è anche una storia sui periti che ha fatto discutere. Vitelli vuole spiegare perché, secondo lui, la colpevolezza di Stasi non è mai stata certa.

Il giudice Stefano Vitelli ha pubblicato un libro, Il ragionevole dubbio di Garlasco, in cui ha provato a spiegare la vicenda, dal suo punto di vista, che lo portò ad assolvere Alberto Stasi in primo grado per l’omicidio di Chiara Poggi. Il volume è stato scritto con il giornalista de La Stampa, Giuseppe Legato. Il giudice Vitelli sul "ragionevole dubbio" Il legittimo dubbio e il potere dei media L'estratto del libro Il ragionevole dubbio di Garlasco Il giudice Vitelli sul “ragionevole dubbio” In un’intervista a La Repubblica, Stefano Vitelli ha raccontato che, all’epoca del processo, decise di partire dalla base e di mettere in discussione se stesso “e ogni indizio con approccio socratico“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il giudice Vitelli non ha mai cambiato idea: per lui, Alberto Stasi è innocente.

