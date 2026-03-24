Il 24 marzo 1986, Silvio Berlusconi assume la presidenza del Milan, diventando il ventunesimo presidente del club. Quarant'anni più tardi, un ex collaboratore rivela che Berlusconi aveva un grande affetto per la squadra e i giocatori, ma anche delle regole precise, come quella di vietare loro di mangiare dolci durante gli allenamenti. Questa testimonianza fa parte di un racconto più ampio sulla gestione e le abitudini del presidente.

?Filippo Galli è tornato a parlare del Milan di Silvio Berlusconi a quarant'anni da quando il 'Cavaliere' è diventato il ventunesimo presidente della storia del club. Di seguito, l'intervista all'ex difensore rossonero. Sull'arrivo in elicottero all'Arena civica di Milano: "Gli elicotteri all’Arena, un bel rischio. È stata una mattinata incredibile, fantastica. Siamo partiti dall’aeroporto dei vip di Linate la mattina, verso le 10. Pioveva molto, ma c’era tanta, tantissima gente. E facevano cori e slogan. Presentava Cesare Cadeo, c’era molta allegria e fermento. Qualcuno di noi era spaventato, confusione eccessiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli: “Berlusconi amava il Milan e i suoi giocatori. Vi racconto di quando ci proibì di mangiare i dolci”

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