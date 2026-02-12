Filippo Galli racconta | Vi racconto il mio Pisa Milan Sacchi uno stakanovista che amava il gioco

Filippo Galli rivela i dettagli di un Pisa-Milan passato, ricordando il carattere di Sacchi, definito uno stakanovista che amava il gioco. Galli racconta di come, con l’arrivo di Sacchi sulla panchina, si iniziò a parlare di un calcio diverso, quasi rivoluzionario, che stava cambiando il modo di giocare e pensare il calcio a Milano e oltre.

Filippo Galli ricorda quella sera: "Pisa-Milan 1987, l'inizio dell'era Sacchi.

