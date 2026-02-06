La mattanza dei levrieri alle gare di racing | soppressi due cani durante una corsa notturna in Australia

Durante una gara notturna a Perth, quattro levrieri sono rimasti feriti e due sono stati soppressi. La corsa si è conclusa in tragedia, lasciando sotto shock gli spettatori e gli addetti ai lavori. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, mentre le associazioni animaliste chiedono controlli più severi.

A Perth, 4 levrieri sono rimasti feriti durante una corsa di racing e due animali sono stati soppressi. Il mercato di scommesse legali continua a mietere vittime e provocare sofferenze in Australia dove il Governo sta tentando di mettere in atto un processo di riconversione dei cinodromi al fine di vietare le competizioni come già accaduto in Nuova Zelanda.

