Corse dei levrieri | per il Consiglio di Stato non c’è prova di pericolosità

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di alcune associazioni che contestavano le corse dei levrieri, sostenendo che non ci sono prove di pericolosità. La sentenza si basa sul fatto che non sono stati dimostrati rischi concreti legati a questa attività. La decisione chiude così il dibattito legale avviato da chi chiedeva l’interruzione delle corse.

Lo scontro legale tra le sigle animaliste e l'Enci per la pista dei levrieri di Maserada sul Piave si è concluso in via definitiva e il bilancio per chi si opponeva alla struttura si ferma su un doppio scoglio: i tempi dei procedimenti amministrativi ma anche la mancanza di prove sulla presunta pericolosità della pista stessa. A scendere in campo contro l'amministrazione comunale e la società Enci Servizi, che aveva realizzato la pista, erano state Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Pet Levrieri Onlus, Lav, Enpa e Oipa. Il loro obiettivo era far revocare la licenza per la realizzazione dell'opera.

La mattanza dei levrieri alle gare di racing: soppressi due cani durante una corsa notturna in AustraliaA Perth, 4 levrieri sono rimasti feriti durante una corsa di racing e due animali sono stati soppressi.

