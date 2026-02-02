Questa sera il calcio torna protagonista a Bologna con la sfida tra Bologna e Milan. Alle 20:45 al Dall’Ara si gioca l’ultimo match della 23esima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Milan vuole consolidare la sua posizione in classifica. I tifosi sono già in fibrillazione, pronti a seguire ogni azione di questa partita che si preannuncia equilibrata.

Il confronto del Dall’Ara tra Bologna e Milan va in scena martedì sera e pone fine alla 23esima giornata di Serie A. Partiamo dai padroni di casa del Bologna che non possono più commettere altri passi falsi se non vogliono perdere definitivamente il treno delle prime. Al momento i felsinei sono infatti scesi al nono posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Milan (martedì 03 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Bologna Milan

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Perché Bologna-Milan si gioca di martedì: in campo il 3 febbraio, la motivazione della scelta; Serie A, perché Bologna-Milan si giocherà di martedì? La spiegazione; Bologna-Milan: probabili formazioni e statistiche; Bologna-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming.

Perché Bologna-Milan si gioca di martedì: in campo il 3 febbraio, la motivazione della sceltaLa sfida tra il Bologna e il Milan chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A, ma si giocherà di martedì sera: perché è stata fissata in un giorno così inedito per il campionato. goal.com

Bologna-Milan: Allegri insegue l’Inter, Italiano cerca la svolta al Dall’AraBologna-Milan chiude la 23ª giornata di Serie A martedì 3 febbraio alle 20:45. Allegri insegue l'Inter a -8, Italiano cerca punti per l'Europa. Diretta su DAZN. lifestyleblog.it

Verso Bologna-Milan: ieri a Milanello sono stati provati in attacco #LoftusCheek e #Nkunku. x.com

Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma. Questi i risultati della domenica: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. Lunedì Udinese-Roma, martedì Bologna-Milan. - facebook.com facebook