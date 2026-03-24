futuro della misericordia il nuovo polo dei servizi nel complesso rinnovato

Misericordia Camaiore e Lido tra passato e futuro: 400 anni di servizi nella comunità: una storia ed un impegno che stasera alle 21 la Misericordia e l’amministrazione racconteranno ai cittadini al Cinema Borsalino. Un incontro nel quale Aldo Intaschi, presidente della Misericordia, affiancato dal sindaco Marcello Pierucci e gli assessori, presenterà in anteprima i lavori di ristrutturazione del complesso storico di via XX Settembre a Camaiore. La ristrutturazione restituisce ai cittadini un polo di servizi all’avanguardia, una risorsa spirituale, morale e civile che racconta a fatti il valore e la missione che la Misericordia ha nel del Dna. Il complesso sarà inaugurato sabato 18 aprile alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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