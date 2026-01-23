Riattivato il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca

Il Polo 1 dei Servizi sociali di piazzale Redecocca, chiuso temporaneamente a causa di una fuga di gas avvenuta lo scorso 7 gennaio, è stato ufficialmente riattivato. La ripresa delle attività permette di riprendere i servizi alla comunità, garantendo un intervento puntuale e qualificato per le esigenze dei cittadini. La struttura è ora nuovamente disponibile per coloro che necessitano di supporto e assistenza sociale.

Ha riaperto il Polo 1 dei Servizi sociali, in piazzale Redecocca 1, dopo la chiusura temporanea a causa di una fuga di gas riscontrata lo scorso 7 gennaio. Inoltre, è di nuovo disponibile per le prenotazioni la sala civica dentro lo stesso edificio e il Consiglio di quartiere torna a svolgere la propria attività all'interno della sala consiliare. Per consentire l'intervento di ripristino, che è stato effettuato da Hera Servizi Energia per conto del Comune di Modena, gli operatori del Polo 1 erano stati dislocati presso i Poli 2 e 3 in modo tale da poter garantire il regolare svolgimento delle attività.

