Vannacci sale nei sondaggi | Futuro Nazionale supera la Lega nuovo polo nel centrodestra in cerca di identità

Roberto Vannacci ha fatto salire Futuro Nazionale nei sondaggi, spingendo il partito oltre la Lega e creando un nuovo punto di riferimento nel centrodestra. La crescita sorprende, considerando che il partito ottiene ora il 3,6% delle preferenze, grazie anche alla forte presenza sui social e alle iniziative sul territorio.

Vannacci Sconvolge i Sondaggi: Futuro Nazionale Supera la Lega e Punta al Centrodestra. Roma, 18 febbraio 2026 – Il panorama politico italiano è scosso da un’accelerazione inattesa: Futuro nazionale di Roberto Vannacci guadagna terreno nei sondaggi, raggiungendo il 3,6% delle preferenze. Il movimento, relativamente giovane, supera la Lega in alcune rilevazioni Swg, segnando un cambiamento significativo nelle dinamiche del centrodestra e sollevando interrogativi sulla tenuta delle coalizioni. L’Ascesa di Vannacci: Un Vuoto di Rappresentanza. L’avanzata di Futuro nazionale non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente disaffezione verso i partiti tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vannacci lascia la Lega, la sua nuova lista Futuro Nazionale ottiene il 4% nei sondaggi di YoutrendRoberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.

Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.

