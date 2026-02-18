Vannacci sale nei sondaggi | Futuro Nazionale supera la Lega nuovo polo nel centrodestra in cerca di identità
Roberto Vannacci ha fatto salire Futuro Nazionale nei sondaggi, spingendo il partito oltre la Lega e creando un nuovo punto di riferimento nel centrodestra. La crescita sorprende, considerando che il partito ottiene ora il 3,6% delle preferenze, grazie anche alla forte presenza sui social e alle iniziative sul territorio.
Vannacci Sconvolge i Sondaggi: Futuro Nazionale Supera la Lega e Punta al Centrodestra. Roma, 18 febbraio 2026 – Il panorama politico italiano è scosso da un'accelerazione inattesa: Futuro nazionale di Roberto Vannacci guadagna terreno nei sondaggi, raggiungendo il 3,6% delle preferenze. Il movimento, relativamente giovane, supera la Lega in alcune rilevazioni Swg, segnando un cambiamento significativo nelle dinamiche del centrodestra e sollevando interrogativi sulla tenuta delle coalizioni. L'Ascesa di Vannacci: Un Vuoto di Rappresentanza. L'avanzata di Futuro nazionale non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente disaffezione verso i partiti tradizionali.
Vannacci lascia la Lega, la sua nuova lista Futuro Nazionale ottiene il 4% nei sondaggi di YoutrendRoberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.
Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 13 febbraio, Vannacci vola con Futuro Nazionale e la Lega crolla; Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Sondaggi politici, la Lega crolla dopo l'addio di Vannacci: il campo largo si avvicina alla rimonta.
Sondaggi choc per Meloni: Vannacci riscrive la mappa a destra e Fdi e Lega crollano. E il Pd dov'è finito?Il nuovo sondaggio SWG scuote la politica: FdI cala, la Lega crolla, debutta Futuro Nazionale. Ecco chi vincerebbe oggi.
Sondaggio politico, calano i big e cresce VannacciFratelli d'Italia, Pd e M5S calano. Il partito di Roberto Vannacci cresce. E' il panorama che delinea il sondaggio politico dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' oggi,
Il nuovo statuto di “Futuro Nazionale” chiarisce in modo inequivocabile quale sia l’idea di società proposta da Roberto Vannacci. Un’impostazione che mette nel mirino i diritti, ripropone la retorica contro la cosiddetta “teoria gender” e assume posizioni radicali facebook
