Maxi tentato furto da 1.500 euro all’Esselunga | arrestato dai carabinieri la complice scappa

I carabinieri hanno arrestato un uomo mentre cercava di uscire dal supermercato con oltre 1.500 euro di spesa nascosta tra zaino e giubbotto. La donna che lo accompagnava è riuscita a scappare prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il tentativo di furto è stato scoperto poco prima, mentre il ladro cercava di passare alla cassa senza pagare.

Una spesa "fantasma" da oltre mille euro, nascosta tra zaino e giubbotto, e un tentativo di uscita dalle casse che non è passato inosservato. È finito con un arresto il furto messo a segno nella serata di domenica 9 febbraio all'Esselunga di Solbiate con Cagno, grazie all'intervento dei.

