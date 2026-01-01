Crans-Montana l’appello disperato della mamma di un ragazzo bolognese | Aiutatemi a ritrovare mio figlio
Una madre di Bologna lancia un appello urgente da Crans-Montana, chiedendo aiuto per ritrovare il proprio figlio scomparso. La donna ha contattato diversi ospedali, ma senza successo, poiché nessuno ha informazioni sulla sua posizione e i pazienti arrivano in condizioni critiche. La sua richiesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla situazione del giovane, sperando in un rapido riscontro.
“Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio”. È l’appello disperato di Carla Masiello, di Bologna, per cercare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, risultato tra i dispersi italiani dopo la strage. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
