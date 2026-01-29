Crolla insegna nel Casertano auto e palazzo bloccato

Questa mattina, a Casapulla, una grande insegna pubblicitaria è crollata improvvisamente. La struttura si è staccata dall’esterno di un concessionario di automobili e ha travolto quattro vetture in esposizione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta, che hanno messo in sicurezza la zona e verificato eventuali danni alle persone. Fortunatamente, non ci sono feriti tra i passanti, ma il rischio rimane fino a che la struttura non verrà rimossa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta nel Comune di Casapulla, in provincia di Caserta, lungo la via Nazionale Appia, per il cedimento improvviso di una grossa insegna pubblicitaria situata all'esterno di un concessionario di automobili; la struttura, cadendo, ha travolto quattro autovetture in esposizione. Al momento del crollo fortunatamente non erano presenti passanti o clienti, ma comunque il crollo ha generato una situazione di forte disagio per i residenti di un edificio adiacente; la grossa insegna ha infatti ostruito completamente l'accesso a un palazzo composto da otto appartamenti, lasciando tutte le famiglie bloccate all'interno della struttura.

