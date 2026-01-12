Il furto dell’auto l’uso del Gps il ritrovamento e la coltellata | notte di follia tra giovani

Nella notte tra sabato e domenica a Ferrara, si è verificato un episodio che ha coinvolto il furto di un’auto, l’utilizzo di un GPS e un successivo episodio di violenza, culminato con una coltellata. La vicenda, ancora sotto indagine, evidenzia come situazioni di tensione tra giovani possano degenerare, portando a conseguenze gravi.

Un possibile furto d’auto, poi l’affronto e la coltellata. E’ quanto sarebbe accaduto nella notte tra sabato e domenica, a Ferrara. Due i luoghi che – secondo le prime ricostruzioni – avrebbero fatto da sfondo alla vicenda. Il primo è Pontelagoscuro: qui un gruppo di amici avrebbe trascorso una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

