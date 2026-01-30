Firenze | furto col carrello del supermercato in un cantiere di via Lamarmora arrestata coppia

Una coppia è stata arrestata a Firenze dopo aver tentato di rubare con un carrello in un cantiere di via Lamarmora. Alcuni testimoni hanno sentito rumori forti e hanno chiamato la polizia. I agenti sono intervenuti subito e hanno fermato i due uomini mentre cercavano di portare via materiale dall’area di lavoro. La coppia è stata portata in commissariato, le indagini continuano per capire se ci siano altri coinvolti.

FIRENZE – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato a Firenze una coppia accusata di furto aggravato. Avrebbero forzato la recinzione di un cantiere per fare razzia di materiali, caricando la refurtiva su un carrello della spesa, ma la loro fuga è finita a pochi metri dalla scena del crimine. A far scattare l'allarme sono stati alcuni testimoni, insospettiti dai forti rumori provenienti dall'area di lavoro. I passanti hanno notato due persone introdursi nel cantiere dopo aver danneggiato le protezioni esterne per appropriarsi di materiale edile e idraulico. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno raccolto le indicazioni sulla via di fuga e hanno intercettato i presunti autori poco distante, in viale Matteotti.

