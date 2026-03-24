Fuoriprogramma al PalaSele | annullata la seconda data del concerto di Luchè

Al Palasele di Eboli è stata annullata la seconda data del concerto di Luchè prevista per questa sera, 24 marzo. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. I biglietti già acquistati rimangono validi per un eventuale rimborso o per una nuova data. La prima data dello stesso evento si è svolta regolarmente.

I biglietti acquistati rimangono validi per la data all’Ippodromo di Agnano del 10 settembre 2026 - Settore Red Zone, ma è anche possibile chiedere il rimborso Annullata la seconda data del concerto di Luchè al Palasele di Eboli, in programma per questa sera, 24 marzo. L'evento è stato rinviato a causa di problemi di salute dell’artista. I biglietti acquistati rimangono validi per la data all’Ippodromo di Agnano del 10 settembre 2026 - Settore Red Zone. Per tutti coloro che volessero richiedere il rimborso: Rimborsi-ticketone.it E' possibile anche recarsi presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto entro e non oltre 30 giorni da oggi 24 marzo 2026. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati La scaletta del concerto 2026 di Luché al PalaSele di Eboli: l’ordine delle canzoniDue date di Luché al PalaSele di Eboli: lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo, ingresso dalle 19, start alle 21. Luchè, doppio show al PalaSele con l’Arena TourTempo di lettura: 5 minutiDopo aver calcato il palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “LABIRINTO”...