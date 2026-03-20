Luchè si prepara a esibirsi con due concerti al PalaSele come parte del suo Arena Tour. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”, il rapper napoletano torna sul palco per due serate consecutive che attirano l’attenzione dei fan. L’evento si svolge nel salernitano e promette di essere uno dei momenti più attesi della stagione musicale.

Tempo di lettura: 5 minuti Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “ LABIRINTO ” ( https:wmi.lnk.tolabirinto; Atlantic Records Italy Warner Music Italy), l’icona del rap italiano Luchè è tornato live con tutta la sua potenza con il suo attesissimo “LUCHÈ ARENA TOUR”. Il nuovo capitolo live, che sta attraversando i principali palasport italiani, farà tappa al PalaSele di Eboli lunedì 23 e martedì 24 marzo. Già sold out la prima data, a conferma del fortissimo legame tra l’artista e il suo pubblico, sono ancora disponibili i biglietti per la seconda data di uno show monumentale che promette un impatto scenico e sonoro di livello internazionale, come da tempo ha abituato i fan. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Luchè, doppio show al PalaSele con l’Arena Tour

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