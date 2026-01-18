Fullkrug Milan segna il suo primo gol con il club contro il Lecce, segnando un importante traguardo nel suo percorso con i rossoneri. La sua prestazione ha dimostrato capacità e determinazione, contribuendo alla partita in un momento cruciale. Questo episodio rappresenta un passo fondamentale per l’attaccante tedesco, che inizia a inserirsi nel contesto della squadra e della Serie A.

Fullkrug Milan, la prima non si scorda mai: gol contro il Lecce, è il battesimo del tedesco con i rossoneri. La ricostruzione

Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneri

Il Milan valuta l'acquisto di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 attualmente al West Ham. Tuttavia, sul giocatore persistono diversi dubbi, che rendono la trattativa complessa e ancora in fase di definizione.

Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, si sblocca Milan Lecce

Segui la diretta live della 21ª giornata di Serie A: il primo gol di Fullkrug apre le sfide tra Milan e Lecce. In tempo reale, aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola per tutte le partite in programma, offrendo un quadro completo di questa giornata di campionato. Rimani informato con cronache dettagliate e analisi accurate, in un appuntamento quotidiano dedicato al calcio italiano.

Disavventura per il nuovo centravanti del Milan Niclas Fullkrug, che ieri mattina ha scoperto di aver subito un furto da circa mezzo milione di euro tra gioielli e orologi. Scassinata la cassetta di sicurezza nella sua stanza d’albergo in zona Fiera a Milano. - facebook.com facebook

#Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo x.com