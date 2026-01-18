Fullkrug Milan la prima non si scorda mai | gol contro il Lecce è il battesimo del tedesco con i rossoneri La ricostruzione

Fullkrug Milan segna il suo primo gol con il club contro il Lecce, segnando un importante traguardo nel suo percorso con i rossoneri. La sua prestazione ha dimostrato capacità e determinazione, contribuendo alla partita in un momento cruciale. Questo episodio rappresenta un passo fondamentale per l’attaccante tedesco, che inizia a inserirsi nel contesto della squadra e della Serie A.

Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneri
Il Milan valuta l'acquisto di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 attualmente al West Ham. Tuttavia, sul giocatore persistono diversi dubbi, che rendono la trattativa complessa e ancora in fase di definizione.

Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, si sblocca Milan Lecce
Segui la diretta live della 21ª giornata di Serie A: il primo gol di Fullkrug apre le sfide tra Milan e Lecce. In tempo reale, aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola per tutte le partite in programma, offrendo un quadro completo di questa giornata di campionato. Rimani informato con cronache dettagliate e analisi accurate, in un appuntamento quotidiano dedicato al calcio italiano.

