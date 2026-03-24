PISTOIA Domani, una nuova piantumazione di ulivi, limoni e mimose avverrà nelle scuole primarie pistoiesi. Dopo le Collodi della settimana scorsa, tocca ai giardini dei plessi ‘Fucini’ e ‘Michelucci’ a vedere nuovi alberi piantumati, nell’ambito del progetto ‘ Piantiamo salute ’, attività della ‘Rete provinciale Scuole che Promuovono Salute’ (Sps), realizzata in collaborazione con Coldiretti Donne Pistoia, con l’obiettivo di rafforzare tra gli studenti la promozione della sana alimentazione e del senso civico. "Siamo convinti che il rapporto con le giovani generazioni e con tutto il personale scolastico – spiega Michela Nieri, responsabile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fucini e Michelucci, ecco ulivi e limoni

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