Mercoledì mattina, nelle scuole primarie ‘Michelucci’ e ‘Collodi’, si svolgerà una nuova piantumazione di mimose, ulivi e limoni. Le piante di mimosa sono state messe a dimora per celebrare le donne, coinvolgendo studenti e insegnanti in un momento di cura e attenzione per il verde. L'evento inizierà alle 9.30 e vedrà il coinvolgimento di diverse figure della comunità scolastica.

Piante di mimosa per omaggiare le donne nei giardini scolastici. Mercoledì a partire dalle 9.30, ci sarà una nuova piantumazione anche di ulivi e limoni nelle scuole primarie ‘Michelucci’ e ‘Collodi’. La messa a dimora di alberi nelle scuole rientra nel progetto "Piantiamo salute", attività della rete provinciale scuole che promuovono salute realizzata in collaborazione con Coldiretti Donne Pistoia, con l’obiettivo di rafforzare tra gli studenti la promozione della sana alimentazione e del senso civico. La collaborazione ha già arricchito con ulivi e aranci i giardini delle scuole pistoiesi Anna Frank e Leonardo da Vinci (lo scorso autunno), oltre ad alcuni plessi di istituti valdinievolini (lo scorso anno scolastico). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le scuole e tanti alberi da frutto: "Nuove mimose fra ulivi e limoni"

Leggi anche: Piante da frutto e ulivi per recuperare zone marginali: il bando della Comunità dei Laghi bergamaschi

Tanti incontri natalizi fra i volontari Auser e i bimbi delle scuole di Forlì e di Santa SofiaAttività senza soste, nei giorni scorsi, per i volontari di Ajser Forlì, impegnati a incontrare e portare dolci e caramelle in diverse scuole della...

Una selezione di notizie su Le scuole e tanti alberi da frutto....

Temi più discussi: Aperta la nuova scuola primaria di Terrazzano; Safer Internet Day (SID) 2026 | Stra.bene; Le scuole e tanti alberi da frutto: Nuove mimose fra ulivi e limoni; Prato: il doposcuola Romero, dove scuola e comunità si incontrano.

Un patto educativo per le nuove generazioniSono stati stanziati 390mila euro per progetti che coinvolgeranno diverse realtà sociali, culturali e sportive del territorio ... msn.com

Cresce il catalogo EduboxPc, online 28 nuove proposte per le scuoleSi arricchisce di 28 nuovi progetti il catalogo EduboxPc per il 2025-2026 che il Comune di Piacenza mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e ... piacenzasera.it

Nuove regole nail art: l'arancione è il protagonista! - facebook.com facebook

#Gas, l’Italia guarda a nuove rotte. Ma #benzina e #diesel volano ai massimi: il governo schiera Mr. Prezzi x.com