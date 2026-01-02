Biblioteca Fucini Il nuovo anno amplia l’apertura

La Biblioteca Fucini di Empoli amplia i propri orari di apertura con l'inizio del nuovo anno, offrendo un servizio più ampio e accessibile. L’area comprende la sede di via Cavour, Palazzo Leggenda in via Paladini, e i punti prestito distribuiti sul territorio, tra cui quello recentemente inaugurato nell’EcoPark di Ponte a Elsa. Questa modifica mira a facilitare l’accesso alla cultura e ai servizi bibliotecari per tutta la comunità.

EMPOLI Anno nuovo, orario nuovo (più ampio) per i servizi bibliotecari di Empoli, comprendenti la biblioteca Renato Fucini di via Cavour, Palazzo Leggenda di via Paladini (con eventi oggi e domani) e i punti prestito disseminati sul territorio, tra cui quello nell' EcoPark di Ponte a Elsa fresco di inaugurazione. Con il nuovo appalto ritorna l'apertura della biblioteca anche il lunedì mattina (finora l'apertura era prevista solo dalle 14 alle 19). Quindi alla Fucini sarà orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Al sabato rimane l'orario spezzato: 9-13 e 15-19, guadagnando un'ora al pomeriggio (l'apertura precedente era alle 16).

