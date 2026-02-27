fru the jackal torna a sanremo come ballerino misterioso dei the kolors

Gianluca Fru torna a calcare il palco di Sanremo, questa volta come ballerino dei The Kolors. Dopo aver partecipato l’anno scorso, si presenta nuovamente in questa cornice, questa volta in un ruolo diverso rispetto al passato. La sua presenza si inserisce nel contesto della serata, attirando l’attenzione di chi segue l’evento. La sua partecipazione continua a suscitare interesse tra il pubblico.

L'anno scorso era il palco dell'Ariston, quest'anno quello del Suzuki Stage. Gianluca Fru torna a Sanremo, ancora una volta come ballerino dei The Kolors. Il content creator fa parte dei The Jackal, collettivo che da anni lega il proprio nome al Festival per i commenti fatti in tempo reale. La sorpresa Una novità che non era in scaletta. Quando Carlo Conti si collega con il palco di Piazza Colombo, i The Kolors si esibiscono con un medley dei brani sanremesi "Un ragazzo una ragazza" e "Tu con chi fai l'amore". Ed è proprio sulle note del successo sanremese dell'anno scorso che Fru è salito sul palco e si è scatenato nella sua coreografia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Gianluca Fru ricorda la sua esibizione a Sanremo con i The Kolors: un ballo volutamente scoordinato

Non si può più ascoltare "Tu con chi fai l'amore" senza pensare al balletto viralissimo di Fru dei The Jackal dello scorso anno. Sui social i comici avevano lasciato intuire il suo ritorno a Sanremo assieme ai The Kolors, che questa sera sono stati i super ospiti