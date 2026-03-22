L’Accademia di Belle Arti amplia l’offerta | successo all’Open day

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” ha registrato un forte afflusso di visitatori durante l’Open day 2026, attirando iscritti provenienti anche da altre regioni. L’evento ha messo in mostra un’offerta formativa in espansione, che conferma il ruolo della scuola come punto di riferimento per l’Alta Formazione Artistica a livello nazionale. La giornata ha visto un grande coinvolgimento di studenti e curiosi.

Un’offerta sempre più ampia che attira iscritti anche da fuori regione. Lo dimostra il successo avuto in occasione dell’ Open day 2026 dell’ Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” che si conferma polo d’attrazione nazionale per l’ Alta Formazione Artistica. In occasione dell’evento le sedi di San Francesco al Prato e del Polo Santa Chiara hanno registrato un importante afflusso di visitatori, con una significativa quota di potenziali iscritti provenienti da tutta Italia, arrivati a Perugia per valutare un’offerta formativa sempre più orientata alle industrie creative. Accanto ai percorsi storici di Pittura, Scultura e Grafica, l’Istituzione ha presentato corsi ad alto tasso di innovazione come Character Design e gaming, Cinema e audiovisivo, Product design sostenibile e Social media per le arti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Accademia di Belle Arti amplia l’offerta: successo all’Open day Articoli correlati Leggi anche: "Dialoghi sull'arte": al via il quarto incontro all'Accademia di Belle Arti Ababo art week 2026: il programma dell’Accademia di Belle ArtiDal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ababo Art Week, calendario di appuntamenti sviluppato... Una raccolta di contenuti su L'Accademia di Belle Arti amplia... Temi più discussi: L'estetica urbana incontra l'alta formazione: design d'autore e partnership con l'Accademia di Belle Arti; Perugia capitale dell'arte contemporanea: l'Accademia Vannucci apre i laboratori e fa il pieno di aspiranti studenti; Accademia Belle Arti Bari, al via al Castello Svevo il progetto ‘Mediterraneo. Geografie culturali’; Ascoli, l’Accademia delle belle arti sigla un patto con l’Arengo: ecco le iniziative in cantiere. Frosinone – Accademia di Belle Arti, al via la tre giorni Paesaggi ibridi – Dal paesaggio visivo al paesaggio sonoroNon solo un progetto artistico, ma un’occasione per restituire alla comunità spazi dimenticati, trasformandoli in luoghi di relazione, memoria e condivisione ... tunews24.it Perugia, una giornata per conoscere l'offerta dell'Accademia Belle Arti. Come funziona e con quali orariL’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci apre le porte ai futuri creativi. Dalla pittura al gaming, dal fashion design al cinema, l'Accademia si prepara a proporre un ventaglio di percorsi che raccon ... corrieredellumbria.it L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ospita una conferenza internazionale dedicata alla grafica contemporanea, con partecipazioni europee e attività formative - facebook.com facebook L’Accademia di Belle Arti di Roma designa ufficialmente#realme16ProSeries5G come smartphone dedicato della Scuola di Fotografia e Video. Il progetto dà vita a produzioni fotografiche originali e a case study reali. #realme #abaromaPartnerFotograficoUffic x.com