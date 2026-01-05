Accademia di Belle Arti di Frosinone traguardo internazionale | l' alunno Piergiorgio Colone espone a Helsinki
L’Accademia di Belle Arti di Frosinone ottiene riconoscimenti a livello internazionale grazie alla partecipazione di Piergiorgio Colone a una mostra personale a Helsinki. Questo evento rappresenta un importante traguardo per l’istituzione e i suoi studenti, evidenziando il livello di preparazione e creatività degli allievi dell’accademia. La mostra di Colone sottolinea l’impegno dell’istituzione nel promuovere talenti emergenti nel panorama artistico internazionale.
Un importante riconoscimento internazionale per l’Accademia di Belle Arti di Frosinone arriva da Helsinki, dove Piergiorgio Colone, giovane artista e allievo dell’istituzione frusinate, presenta la sua prima mostra personale.La mostra è ospitata presso la Galleria Oksasenkatu nella capitale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi l’originale mostra “La Città Invisibile”. Una collaborazione tra Minerva Ambiente e l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone
Leggi anche: L’Accademia di Belle Arti ricorda l’artista Vincenzo Eulisse
Gian Carlo Riccardi – L’arte Multimediale.
Accademia delle Belle Arti di Frosinone, apprensione per gli studenti cinesi - «Stiamo in continuo contatto con le autorità sanitarie e, al momento, non ci sono ragioni per preoccuparsi». ilmessaggero.it
Presentato all’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto PRO-BEN dedicato al benessere psicofisico degli studenti - Grande successo per la pubblicazione del catalogo fotografico dedicato ai percorsi creativi e partecipativi dell’Accademia, nell’ambito dell’importante progetto ministeriale. ilmetropolitano.it
Frosinone, Accademia di belle arti: i corsi restano nel capoluogo «A Ferentino solo... - Le lezioni continueranno a essere tenute nel capoluogo, nella sede del Tiravanti, nella parte alta ... ilmessaggero.it
Un traguardo internazionale per l’Accademia di Belle Arti di Frosinone Piergiorgio Colone, allievo dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone e laureato in Decorazione nel 2024, presenta la sua prima mostra personale a Helsinki, presso la Galleria Oksa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.