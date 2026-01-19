In un contesto di discussione pubblica, Luca Barbareschi è stato invitato a restituire al Ministero della Cultura gli otto milioni di euro richiesti, secondo quanto affermato da Ranucci. La polemica si è accesa tra i protagonisti, con il conduttore di

“Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi. Lui fa fatica a dirlo, gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro”, aveva tuonato il conduttore di “ Allegro ma non troppo “ attaccando apertamente Sigfrido Ranucci. Una disputa a distanza continuata sette giorni dopo con la replica del giornalista alla sfuriata dell’ex parlamentare, deputato dal 2008 al 2013 in quota centrodestra. In chiusura di puntata, con un blocco lungo dieci minuti, Ranucci ha ricordato che Barbareschi “si era lamentato che non l’avevamo lanciato. E fin qui è legittimo e gli chiedo anche scusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Barbareschi dovrebbe restituire quegli 8 milioni di euro al Ministero della Cultura che glieli ha anche chiesti”: Ranucci affonda, poi passa la linea al conduttore

Ranucci controattacca Barbareschi in diretta: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro” e poi gli passa la linea

Durante una trasmissione in diretta su Rai3, Ranucci ha risposto a Barbareschi, commentando le accuse di spionaggio. Ranucci ha precisato che non c’è stato alcun atto di sorveglianza, ma che sono stati semplicemente consultati i bilanci pubblici del teatro di Barbareschi. La discussione si è poi spostata, con Ranucci che ha passato la linea all’interlocutore.

Ranucci non molla Barbareschi sul teatro Eliseo: '8 milioni da restituire'. Poi gli passa la linea su Rai 3

Sigfrido Ranucci risponde a Luca Barbareschi sulla questione dei finanziamenti pubblici del Teatro Eliseo, evidenziando la richiesta di restituzione di 8 milioni. La disputa, nata dalla mancata citazione in tv, si concentra ora sull’uso dei fondi pubblici e sulla gestione del teatro. Ranucci passa anche la linea su Rai 3, sottolineando l'importanza di un confronto trasparente sui conti e sulle responsabilità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ranucci non molla Barbareschi sul teatro Eliseo: '8 milioni da restituire'. Poi gli passa la linea su Rai 3 - Dalla polemica sulla mancata citazione in tv all'inchiesta sui conti del Teatro Eliseo: Sigfrido Ranucci replica a Luca Barbareschi e riporta al centro i finanziamenti pubblici contestati. movieplayer.it