Fosse Ardeatine Roma ricorda le sue 335 vittime Pagina buia ma da qui nacque la democrazia

Il 14 marzo si è tenuta una cerimonia a Roma per commemorare le 335 vittime della strage delle Fosse Ardeatine del 1944. Durante l'evento sono stati ricordati civili, militari italiani, prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni uccisi dai nazisti in quella occasione. La strage rappresenta uno dei momenti più tragici della Seconda guerra mondiale nella capitale italiana.

La cerimonia per l'ottantaduesimo anniversario della strage nazista dove persero la vita civili, militari italiani, prigionieri politici È stata una delle pagine più buie della Seconda guerra mondiale. Oggi, 14 marzo, è stata celebrata la cerimonia per ricordare le 335 vittime della strage delle Fosse Ardeatine avvenuta nel 1944, quando i nazisti trucidarono civili, militari italiani, prigionieri politici, ebrei, o detenuti comuni. In occasione dell'ottantaduesimo anniversario, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro al sacrario che ospita chi perse la vita. Un momento commovente e di riflessione, al quale hanno preso parte tanti esponenti del mondo della politica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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