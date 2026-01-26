Giornata della memoria Lanciano ricorda le vittime dello sterminio nazifascista | il programma

Il 27 gennaio, Lanciano celebra la Giornata della Memoria, ricordando le vittime dello sterminio nazifascista. La città rinnova il suo impegno nel commemorare le persecuzioni e le tragedie di quel periodo, attraverso un programma di eventi e testimonianze. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e rispetto, affinché le atrocità del passato non siano mai dimenticate e si rafforzi il valore della memoria e della convivenza civile.

Lanciano rinnova anche quest'anno il suo omaggio alle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista. L'amministrazione comunale celebrerà, infatti, la ricorrenza del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, alle ore 11, nel Parco delle Memorie, in via Maria Eisenstein (via Belvedere). Alle ore 10.45 è fissato il raduno dei partecipanti; alle ore 11 ci sarà la deposizione di una corona alloro alla targa in ricordo del campo di internamento ebraico di Villa Sorge. Alla cerimonia di commemorazione saranno presenti autorità religiose, civili, militari e associazioni combattentistiche e d'arma.

