L' eccidio delle Fosse Ardeatine parte la ricerca per identificare le ultime 7 vittime

Da agi.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 82 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, le autorità hanno avviato una nuova ricerca per identificare le ultime sette vittime ancora sconosciute. Sono state eseguite analisi e confronti di reperti biologici per cercare di attribuire un nome a queste persone. La procedura mira a chiarire l’identità di individui che, da tempo, rimangono senza un’identificazione ufficiale.

AGI - A 82 anni dall’ eccidio delle Fosse Ardeatine, sette vittime risultano ancora prive di  identità. L’ Università di Firenze  avvia una nuova fase di  ricerca  con l’obiettivo di completare il percorso identificativo attraverso il coinvolgimento dei  familiari. "Identificare tutte le vittime delle Fosse Ardeatine" . Nel  sacrario  che contiene i corpi dei  335 civili e militari  uccisi nella  strage  perpetrata a Roma nel  1944  dalle truppe di occupazione tedesche, 12 tombe fino a pochi anni fa portavano la scritta “ Ignoto ”. Protagonista del tentativo – di alto valore storico, scientifico e civile – di ridare un nome alle  vittime non identificate  è da 16 anni l’ antropologa forense Elena Pilli  e il suo gruppo di ricerca dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it

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