A 82 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, le autorità hanno avviato una nuova ricerca per identificare le ultime sette vittime ancora sconosciute. Sono state eseguite analisi e confronti di reperti biologici per cercare di attribuire un nome a queste persone. La procedura mira a chiarire l’identità di individui che, da tempo, rimangono senza un’identificazione ufficiale.

AGI - A 82 anni dall’ eccidio delle Fosse Ardeatine, sette vittime risultano ancora prive di identità. L’ Università di Firenze avvia una nuova fase di ricerca con l’obiettivo di completare il percorso identificativo attraverso il coinvolgimento dei familiari. "Identificare tutte le vittime delle Fosse Ardeatine" . Nel sacrario che contiene i corpi dei 335 civili e militari uccisi nella strage perpetrata a Roma nel 1944 dalle truppe di occupazione tedesche, 12 tombe fino a pochi anni fa portavano la scritta “ Ignoto ”. Protagonista del tentativo – di alto valore storico, scientifico e civile – di ridare un nome alle vittime non identificate è da 16 anni l’ antropologa forense Elena Pilli e il suo gruppo di ricerca dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'eccidio delle Fosse Ardeatine, parte la ricerca per identificare le ultime 7 vittime

Articoli correlati

Fosse Ardeatine: Università di Firenze lancia appello per identificare le ultime 7 vittime ancora senza nomeFIRENZE – Sono passati 82 anni dalla strage nazista delle Fosse Ardeatine, compiuta il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione.

Fosse Ardeatine: l’appello di UniFi per identificare le vittime ancora ignoteFirenze, 20 marzo 2026 – Sono passati 82 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine e sette vittime risultano ancora prive di identificazione.

Approfondimenti e contenuti su Fosse Ardeatine

Temi più discussi: Sito Istituzionale | 335 - Roma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine; Roma ricorda le Fosse Ardeatine: il 24 marzo cerimonia in Campidoglio; Fosse Ardeatine, l’appello ai familiari delle vittime: Aiutateci a identificare gli ultimi ignoti; Fosse Ardeatine: l’appello di UniFi per identificare le vittime ancora ignote.

Fosse Ardeatine, a 82 anni dalla strage s’indaga per dare un nome alle 7 vittime non identificateIl progetto dell’Università di Firenze si basa su appello ai familiari e analisi del Dna per identificare gli ultimi ignoti dell’eccidio del 24 marzo ... fanpage.it

Fosse Ardeatine: sette vittime ancora ignoteLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Fosse Ardeatine: sette vittime ancora ignote pubblicato il 21 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

DALL’ATTENTATO DI VIA RASELLA ALLA STRAGE: LA VENDETTA NAZISTA SU ROMA Dall’attentato partigiano di via Rasella alla brutale rappresaglia nazista. Alle Fosse Ardeatine furono uccisi 335 italiani, tra civili, militari ed ebrei. Una delle pagine più dr facebook

Fosse Ardeatine, appello per identificare le ultime sette vittime ignote. Antropologa forense Elena Pilli: 'Nuova fase di studi per confronto genetico' #ANSA x.com