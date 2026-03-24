Si è svolta oggi a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, la cerimonia di commemorazione per l’82º anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine A Roma si è svolta lacerimonia di commemorazione per l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine,una delle pagine più tragiche della storia italiana durante la Seconda guerra mondiale.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro presso il mausoleo commemorativo,rendendo omaggio alle persone uccise nella rappresaglia nazista. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità istituzionali e militari.Accanto al capo dello Stato erano presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle forze armate e il presidente dell’Associazione italiana famiglie dei martiri italiani,Francesco Albertelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fosse Ardeatine, Mattarella alla cerimonia di commemorazione

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