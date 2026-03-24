Fosse Ardeatine La Russa | Crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria

(Adnkronos) – "In occasione dell’82esimo anniversario dell’eccidio onoriamo le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più drammatiche della nostra Nazione. Un crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della dignità umana e della democrazia, affinché simili atrocità non si ripetano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Contenuti e approfondimenti su Fosse Ardeatine

Temi più discussi: 335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine; Fosse Ardeatine, appello per identificare le ultime sette vittime ignote; Via Rasella, Prc: Da La Russa. revisionismo indegno che Roma non dimentica.

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Mattarella ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine facebook

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