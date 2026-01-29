Il mare non bagna il Sud | uno spettacolo che commuove e richiama al dovere della memoria

Nella mattinata di oggi, l’istituto comprensivo Falcomatà-Archi di Reggio Calabria ha portato in scena un estratto dello spettacolo “Il mare non bagna il sud”. L’evento si è svolto nel plesso Pirandello e ha attirato studenti e insegnanti, tutti intenti a vivere un momento di riflessione forte. Lo spettacolo, che unisce musica e teatro, ha raccontato la tragedia della Shoah legandola alla memoria del Sud Italia. Un modo per ricordare e non dimenticare.

La dirigente scolastica, dott.ssa Serenella Corrado, ha ringraziato gli studenti dell'istituto comprensivo e il collettivo SoleLuna per lo spirito di servizio e la sensibilità artistica A organizzare l’evento è stato il prof. Martino Parisi, in collaborazione con il centro studi Quasimodo e il collettivo SoleLuna. La mattinata si è aperta con la suggestiva esibizione del coro di flauti Pirandello, diretto dallo stesso prof. Parisi, che ha introdotto il tema della memoria con un momento musicale di grande delicatezza e partecipazione. Lo spettacolo, nato per sensibilizzare e ricordare, ha unito la potenza della musica alla drammaticità della narrazione storica, offrendo agli studenti un’esperienza emotiva e riflessiva di grande valore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Calabria

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Reggio Calabria

