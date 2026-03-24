“In occasione dell’ 82esimo anniversario dell’eccidio onoriamo le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più drammatiche della nostra Nazione. Un crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della dignità umana e della democrazia, affinché simili atrocità non si ripetano mai più”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. Fontana: “Memoria dolorosa si unisca a impegno costante”. “Oggi ricordiamo una delle pagine più dolorose della nostra storia: l’eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine, in cui 335 vite furono spezzate da una rappresaglia disumana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fosse Ardeatine, La Russa: “Crimine nazista che richiama al dovere della memoria”

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Ricordiamo oggi l'eccidio delle #FosseArdeatine, dove il 24 marzo 1944 i nazisti trucidarono 335 vittime innocenti in risposta all'attentato di via Rasella, con il quale furono uccisi 32 soldati tedeschi. Tra i caduti ci furono anche due poliziotti, il tenente ausiliario facebook

Oggi, #24marzo, ricorre l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Onoriamo la memoria delle 335 vittime innocenti della violenza nazifascista, rinnovando il nostro impegno a difendere i valori della libertà, della non-discriminazione, della dignità e x.com