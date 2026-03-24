In occasione del ricordo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il sindaco di Roma ha espresso apprezzamento per la ricostruzione storica dell’evento. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di quella tragedia, invitando a riflettere sul valore della memoria collettiva e sulla necessità di preservare la memoria storica per le future generazioni.

In occasione del ricordo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime, sottolineando che è fondamentale ricordare non solo il loro sacrificio, ma anche il contesto storico e politico in cui si è verificato. Durante la cerimonia tenutasi in piazza del Campidoglio, Gualtieri ha affermato: “Qui alla scalea del Campidoglio, all’indomani del 24 marzo di 82 anni fa, salirono le famiglie e i cari delle vittime che chiedevano di ritrovare i corpi per dargli una degna sepoltura.” La Ricerca delle Vittime. Il sindaco ha proseguito dicendo che è proprio qui che è iniziato quel fondamentale lavoro di ricerca che ci ha portato fino ad oggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fosse Ardeatine: Gualtieri, bene ricostruzione storica, memoria sia sempre viva

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