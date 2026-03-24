Fosse Ardeatine | Foschi-Baglio Pd Roma memoria vittime e’ difesa valori Costituzione

Oggi si è ricordato l’eccidio delle Fosse Ardeatine, dove furono uccise 335 persone durante l’occupazione nazista. Enzo Foschi, segretario del Pd di Roma, e Valeria Baglio, capogruppo del partito nell’Assemblea capitolina, hanno sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime. La commemorazione si è svolta in un momento di riflessione collettiva sui valori della Costituzione.

Enzo Foschi, segretario del Pd Roma, e Valeria Baglio, capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, hanno rilasciato una nota in cui dichiarano: “Oggi abbiamo ricordato le 335 vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatina, vittime della barbarie nazista. Questo è stato un momento di profonda commozione che abbiamo vissuto insieme a una folta delegazione del Partito Democratico di Roma, tra cui la presidente Giulia Tempesta, la rappresentanza della segreteria con Flavio Conia, parlamentari e consiglieri regionali del Partito Democratico, nonché con la significativa presenza dei Giovani Democratici, guidati da Iacopo Augenti”. Riflessione sull’eccidio delle Fosse Ardeatina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fosse Ardeatine: Foschi-Baglio (Pd Roma), memoria vittime e’ difesa valori Costituzione Articoli correlati Fosse Ardeatine, Roma ricorda le vittime della strage nazifascista: “Senza memoria non si ha futuro”A 82 anni dall’eccidio di 335 persone uccise dai nazisti, la cerimonia in Campidoglio. Fosse Ardeatine, commemorazione a Roma. La Russa: “Crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria”Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alle alte cariche dello Stato, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell’82°... Contenuti utili per approfondire Fosse Ardeatine Fosse Ardeatine, Roma ricorda le sue 335 vittime. Pagina buia, ma da qui nacque la democraziaLa cerimonia per l'ottantaduesimo anniversario della strage nazista dove persero la vita civili, militari italiani, prigionieri politici ... romatoday.it Oggi 24 marzo il ricordo del l’82° anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine a RomaOggi 24 marzo, ricordiamo doverosamente l’82° Anniversario del Sacrificio dei Martiri delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, come una delle dolorose date fondanti della democrazia repubblicana d ... newtuscia.it