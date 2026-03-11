L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar affronta il suo primo impegno importante del calendario con la partita contro Trissino. La squadra si prepara per un tour de force che metterà alla prova le capacità dei giocatori, mentre gli esami più difficili sono appena iniziati. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con le forze che vengono messe alla prova sul campo.

Gli esami non finiscono mai. Quelli più severi, per l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, iniziano adesso. Toccherà alla squadra monzese, infatti, affrontare il Trissino neovincitore della Coppa Italia. La sfida, in programma domenica prossima al PalaDante di Trissino (ore 18), è valida per la 22esima giornata. Monza non ha preso parte alle finali di Coppa e perciò arriverà all’impervia sfida con le pile cariche. Ne avrà bisogno, anche perché in seguito dovrà affrontare Cgc Viareggio (28 marzo) e Amatori Lodi (11 aprile). Tutte squadre che in classifica precedono Monza, ora salda titolare della sesta posizione che vale i playoff. Più abbordabili sono le restanti partite casalinghe con Giovinazzo (20 marzo) e Castiglione (8 aprile). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roller Monza, il tour de force inizia con la corazzata Trissino

