il bisonte firenze con monviso volley inizia il tour de force per la salvezza

Il Bisonte Firenze inizia il 2026 con una trasferta importante a Villafranca Piemonte, affrontando Monviso Volley nella diciottesima giornata di Serie A1. La sfida, in programma domani alle 17 al Pala Bus Company, rappresenta un'occasione cruciale per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza. La partita si presenta come un momento chiave nel percorso di questa fase della stagione, in un contesto di grande equilibrio in classifica.

FIRRENZE – Il 2026 de Il Bisonte Firenze si apre con la lunga trasferta di Villafranca Piemonte: domani (4 gennaio) alle 17 la diciottesima giornata della serie A1 Tigotà propone la sfida del Pala Bus Company contro la Wash4Green Monviso Volley, che attualmente è appaiata in classifica a quota 15 anche se con una partita giocata in più. Si tratta del primo di quattro scontri diretti consecutivi che daranno una fisionomia più precisa alla lotta per la salvezza, almeno per quanto riguarda la squadra di coach Chiavegatti: il vantaggio sulla zona rossa è al momento di tre lunghezze, e quindi racimolare più punti possibili con Monviso (dodicesimo), Cuneo (decima), Perugia (tredicesima) e San Giovanni in Marignano (quattordicesimo) sarà fondamentale per tenersi lontani dai pericoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

