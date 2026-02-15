Forte dei Marmi | Villa Bertelli promuove la longevità attiva con esperti e consigli per la terza età

A Forte dei Marmi, Villa Bertelli organizza un evento per aiutare gli anziani a vivere meglio. La causa è la voglia di promuovere uno stile di vita attivo e sano nella terza età. Durante l'incontro, esperti di salute e benessere forniranno consigli pratici e suggerimenti concreti per mantenersi in forma e migliorare la qualità della vita. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio di sabato e vedrà la partecipazione di numerosi cittadini.

Forte dei Marmi punta alla longevità attiva: un incontro a Villa Bertelli per il benessere degli anziani. Forte dei Marmi si prepara ad affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione con un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla qualità della vita nella terza età. Mercoledì 18 febbraio, presso la storica Villa Bertelli, si terrà l'incontro "Stili di Vita – Salute e longevità nella terza età", un evento promosso dal Comune per offrire indicazioni pratiche e consigli utili per un'età avanzata attiva e in salute. Un'esigenza crescente: la demografia italiana e la salute degli anziani.