A Milano arriva SheLeads | formazione digitale e imprenditorialità femminile per rafforzare competenze e lavoro sul territorio metropolitano

A Milano prende il via “SheLeads”, un progetto dedicato alla formazione digitale e all’imprenditorialità femminile. L’iniziativa, promossa dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e sostenuta da Visa Foundation, mira a rafforzare le competenze delle donne nel territorio metropolitano e a favorire la crescita di nuove imprese femminili. La fase operativa è appena partita e coinvolge diverse attività sul territorio.