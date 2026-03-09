Forbidden Fruit sbarca di domenica su Canale 5 | il bel regalo per i fans

Forbidden Fruit va in onda questa domenica su Canale 5. La serie, che racconta le vicende di Ender e Yildiz, continua a catturare l’interesse del pubblico italiano e registra ascolti significativi sui canali di Mediaset. La trasmissione, che ha iniziato la sua programmazione l’anno scorso, si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti della rete.

Forbidden Fruit continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Ender e Yildiz realizzano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5 dove ha debuttato dallo scorso anno. Un nuovo grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere un'importante decisione per quanto riguarda la sua messa in onda. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit andrà in onda sette giorni su sette. Questo perché la serie tv sbarcherà anche alla domenica pomeriggio insieme a La forza di una donna a partire da domenica 22 marzo come riportato dal portale . Le vicende ambientate ad Istanbul prenderanno il posto lasciato vacante da Amici, che sbarcherà in prima serata.