Forbidden Fruit non andrà in onda oggi, 6 gennaio, a causa del cambio di palinsesto di Mediaset per l’Epifania. La soap turca, che racconta le vicende di Zeynep e Yildiz, sarà sospesa temporaneamente e tornerà in programmazione a breve. Questa sospensione segue la stessa interruzione di Capodanno, garantendo comunque la ripresa della trasmissione nel prossimo futuro.

Come già accaduto a Capodanno, Forbidden fruit si fermerà anche oggi, 6 gennaio. Il cambio palinsesto Mediaset per l’Epifania ha infatti cancellato (temporaneamente) la dizi turca incentrata sulle vicende di Zeynep e Yildiz. Quando tornerà sui nostri teleschermi e cosa vedremo nei nuovi episodi? Forbidden fruit si ferma per l’Epifania, perché non va in onda oggi la soap di Canale 5. Nel giorno che “chiude” la carrellata di feste 20252026 i tanti fans Forbidden fruit dovranno rinunciare alla loro serie preferita. Le vicende di Zeynep e Yildiz infatti, non si presenteranno al loro consueto appuntamento in daytime su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit sospesa per l’Epifania, la soap turca non in onda oggi 6 gennaio: perché e quando tornerà su Canale 5?

