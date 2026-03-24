La Lombardia nel suo complesso dice sì alla riforma della giustizia. Il «Sì» vince con il 53,58 per cento dei voti mentre il no si ferma al 46,42 e il governatore Attilio Fontana che politicamente ma anche da avvocato qual è sperava che il voto lombardo trainasse anche il dato nazionale può gioire a metà. «Oggi più che mai rivendico l'orgoglio di essere lombardo e desidero ringraziare la gente di questa regione» spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l'esito del referendum sulla giustizia ovviamente accettando l'esito della consultazione con un po' di rammarico: «Il risultato elettorale in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fontana: "Oggi più che mai sono orgoglioso di essere lombardo"

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