Meloni sottolinea il rafforzamento dei legami tra Italia e Germania, evidenziando un momento di maggiore vicinanza tra i due paesi. La premier invita l’Unione Europea a scegliere se assumersi un ruolo di protagonismo nel definire il proprio futuro, sottolineando l’importanza di una collaborazione solida per il bene dei cittadini europei.

«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. «Con il cancelliere Merz siamo d'accordo che è necessario un deciso cambio di passo in Europa sulla competitività, perché una certa visione ideologica della transizione green ha messo in ginocchio le nostre imprese senza incidere nella tutela dell'ambiente. Ci sono i margini per correggere gli errori e scongiurare il declino industriale, ma serve coraggio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: «Italia e Germania oggi più vicine che mai. L'Ue scelga se vuole essere protagonista del suo destino»

Meloni: «Italia e Germania oggi più vicine che mai»Italia e Germania rafforzano il loro rapporto strategico attraverso una collaborazione più stretta in settori chiave come sicurezza, difesa e resilienza.

La conferenza stampa di Meloni e Merz in diretta. La premier: «L'Europa scelga se essere protagonista o subire il suo destino»Segui in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Antonio Merz a Villa Pamphili, dove discutono di temi chiave come competitività, difesa comune e accordi economici.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

L’Italia non si Piega alla Germania! Scontro Shock tra Giorgia Meloni e Frank Steinmeier:

Argomenti discussi: Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino.

***Italia-Germania: Meloni-Merz, cooperazione bilaterale a livello senza precedentiManifatture Italia e Germania fondamento competitivita' Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Concordiamo sul seguente Piano d'azione ... ilsole24ore.com

Meloni, l'Italia e la Germania oggi sono più vicine che maiItalia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso. (ANSA) ... ansa.it

Trump dice che Meloni vuole fare entrare l’Italia nel Board of Peace: “Me l’ha detto lei” x.com

Giusy Meloni… la più bella d’Italia - facebook.com facebook