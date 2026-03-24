Uno scontro tra quasi coetanei, 14 e 16 anni, a Fondi (Latina). Una lite per motivi non ancora chiari ma che le forze dell’ordine hanno già definito “futili” Il più giovane ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, rendendo necessario il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina. L’accoltellatore ha trovato il tempo di vantarsi sui social del gesto prima di essere disarmato dalla polizia e fermato. È stato poi trasferito presso un servizio minorile romano. Il sindaco della cittadina laziale ha commentato: “Stiamo parlando di disagio minorile”. Il 16enne è stato trasferito all’ospedale Fiorini di Terracina, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Fondi, 14enne accoltella coetaneo e se ne vanta sui social

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