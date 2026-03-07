Crispano accoltella coetaneo per gelosia | arrestato un 16enne

Un minorenne di 16 anni è stato arrestato a Crispano con l'accusa di aver accoltellato un coetaneo per motivi di gelosia. La Polizia di Stato ha anche fermato un altro ragazzo coinvolto in un episodio di tentato omicidio avvenuto alla Villa Comunale, dove un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite. Entrambi gli episodi sono stati immediatamente segnalati alle forze dell'ordine.

