Banda di ladri intercettata prima del furto in villa | inseguimento e fuga nei campi Arrestato bandito

Nella zona del Trasimeno, i controlli notturni rafforzati hanno permesso di intercettare una banda di ladri prima di un tentativo di furto in una villa. L’intervento congiunto dei Carabinieri e della Squadra di Intervento Operativo ha portato all’arresto di uno dei malviventi, mentre gli altri sono fuggiti nei campi. L’operazione dimostra l’efficacia delle misure di sorveglianza adottate nella zona.

La banda aveva in auto molti strumenti per aprire porte e serrande. I ladri contro l'auto dell'Arma Tutto è iniziato alle 23:30, quando i militari sono intervenuti nella zona residenziale del comune, dove avevano individuato un’autovettura di grossa cilindrata con targa straniera, successivamente risultata rubata all’estero, con a bordo tre persone. Poco dopo, dal veicolo è scesa una persona con il volto travisato che è entrata nel cortile di una villetta, probabilmente per commettere un furto, mentre gli altri complici sono rimasti inmacchina. A quel punto i Carabinieri hanno cercato di bloccare l'auto della banda sbarrandole la strada.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

