Rc auto prezzo medio in crescita | Foggia la provincia più cara della Puglia

Nel 2025, il costo medio delle polizze RC Auto in Italia continua a salire, con alcune aree che registrano aumenti più significativi. A Foggia, in particolare, si osserva la provincia più cara della Puglia. Nonostante il rallentamento rispetto agli anni precedenti, i prezzi rimangono elevati, influenzando le scelte dei cittadini e il mercato assicurativo nazionale.

Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su livelli ancora elevati. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rc auto, assicurazione più cara per oltre 85mila automobilisti in Lombardia. I costi provincia per provinciaL'inizio del 2025 porta una notizia importante per gli automobilisti lombardi: oltre 85.

Buone notizie per gli automobilisti virtuosi, a Rimini il prezzo medio dell'Rc auto cala del 5%A Rimini, il costo medio dell'assicurazione RC auto ha registrato una diminuzione del 5%, offrendo un sollievo ai guidatori più responsabili.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: RC auto sempre più cara: quasi 630 euro il costo medio a fine 2025; RC auto 2026: cosa cambia per gli automobilisti di Bologna; RC Auto, nel 2025 prezzi in crescita del 2,7%; RC Auto 2026, di quanto aumenta il costo dell'assicurazione quest'anno e cosa c'entra il governo Meloni.

RC Auto, nel 2025 prezzi in crescita del +2,7%Secondo un'analisi di Segugio.it, l’anno appena concluso è stato caratterizzato da un andamento discontinuo con prezzi in salita fino a luglio e in calo nei mesi successivi. Notevoli le differenze a l ... insurzine.com

Rc auto 2026: le voci del contratto che fanno salire o scendere il premioIn una Rc auto sono presenti clausole tecniche da leggere con attenzione che trasferiscono il rischio dall’assicuratore all’assicurato e viceversa ... virgilio.it

Renault lancia il nuovo motore bifuel GPL/benzina da 120 CV su Captur, con autonomia fino a 1.400 km e emissioni ridotte del 10%. Prezzo da 24.400 euro. https://auto.everyeye.it/notizie/renault-captur-arriva-motore-gpl-120-cv-costa-855215.htmlutm_me facebook