Le analisi condotte da Arpa hanno evidenziato la presenza di Pfas nelle acque di Lecco e Como. I Pfas sono sostanze chimiche persistenti, non degradabili, e possono rappresentare un rischio per la salute umana e ambientale. È importante monitorare la situazione e adottare misure preventive per ridurre l’esposizione a questi inquinanti.

Pfas, cioè sostanze perfluoroalchiliche. Sono composti chimici artificiali, che non si decompongono, inquinano e possono essere molto pericolosi per la salute umana, oltre che degli animali. Molti dei laghi lecchesi e comaschi ne sono saturi. A preoccupare è soprattutto il Pfos, l’acido perfluorottansolfonico, utilizzato per schiume antincendio, tessuti e rivestimenti: provoca danni al fegato, problemi di sviluppo ed è potenzialmente cancerogeno. Attualmente il suo impiego è regolamentato, ma in passato no e ormai ha saturato l’ambiente. A mettere in guardia sono gli esperti di Arpa autori dell’ultimo rapporto “Il Monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche in Lombardia“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme dopo le analisi Arpa. Pfas, un temibile inquinante nelle acque di Lecco e Como

