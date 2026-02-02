Otto cani cercano una famiglia. Sono ospiti del canile Amici per un pelo di Olgiate Comasco, un rifugio che da anni accoglie e cura cani abbandonati. Ognuno di loro ha una storia diversa, ma tutti condividono il desiderio di trovare affetto e una casa. Per chi si vuole aprire a un nuovo inizio, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Otto cani, ognuno con una storia diversa, aspettano ancora una famiglia che li accolga per sempre. Sono ospiti del canile Amici per un pelo di Olgiate Comasco, un luogo che da anni si impegna a offrire rifugio, cure e attenzione a cani abbandonati o senza padroni. Il 2 febbraio 2026, in un giorno nuvoloso con temperature intorno ai 6 gradi, la struttura ha reso noti i profili di otto esemplari in cerca di adozione. Non si tratta di animali qualsiasi: ognuno di loro ha un carattere, una personalità, un passato che ha lasciato tracce nel suo comportamento. Alcuni sono timidi, altri vivaci, alcuni hanno bisogno di tempo per fidarsi, altri già sanno cosa significhi essere amati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Otto cani adottabili in cerca di una famiglia, un nuovo inizio per chi cerca compagnia e affetto.

Approfondimenti su Olgiate Comasco

