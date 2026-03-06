L' Unione continua a non pagare per il Rocco il Comune a caccia dei soldi | pignorato il conto corrente

Il conto corrente della Triestina è stato pignorato dopo che la concessionaria Esatto ha avviato un procedimento di recupero crediti per conto del Comune di Trieste. La misura arriva in seguito alla mancata corresponsione di somme relative al caso dello stadio Rocco. Il Comune sta cercando di recuperare i soldi dovuti attraverso questa azione legale.

La situazione debitoria si fa pesante e l'amministrazione comunale, attraverso Esatto, ha avviato l'iter per recuperare i crediti Il conto corrente della Triestina è stato pignorato dopo la procedura di recupero del credito avviata, per conto del Comune di Trieste dopo il caso dello stadio Rocco, dalla concessionaria Esatto responsabile della riscossione per l'amministrazione comunale. Non si arrestano quindi le grane per l'Unione, coinvolta nell'indagine per riciclaggio condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica, e alle prese ormai con il conto alla rovescia per l'ufficializzazione della retrocessione in serie D.